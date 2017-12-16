Сенат Польши принял скандальный закон о Верховном суде

2017-12-16 00:37 | www.trend.az | 5

Сенат Польши принял окончательную редакцию законов о Верховном суде и Национальном судебном совете, проект которых предложил президент Анджей Дуда, передает корреспондент РИА Новости.



На прошлой неделе эти законопроекты принял Сейм страны.

Ранее президент Польши наложил вето на принятые парламентом законы о Национальном судебном совете и о Верховном суде, которые вызвали резкую критику оппозиции и массовые акции протеста. После этого он представил альтернативные версии этих законопроектов.

В соответствии с принятыми парламентом поправками президента, проект закона о Верховном суде предполагает введение возможности вносить в Верховный суд жалобы на любое судебное решение суда любого уровня. В Верховном суде будут созданы новые подразделения - палата чрезвычайного контроля и публичных дел и дисциплинарная палата.

Изменяется система выхода на пенсию судей Верховного суда. Возраст их выхода на пенсию предлагается установить на уровне 65 лет с возможностью обращения на имя президента о продлении полномочий.