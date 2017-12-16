США заявили о намерении не нарушать ДРСМД

2017-12-16 01:37 | www.trend.az | 6

США не намерены предпринимать действий, которые бы шли в нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявила постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, передает РИА Новости.



"США очень серьезно относятся к своим обязательствам в области вооружений и не будут переступать черту, за которой США нарушали бы договор (РСМД)", - говорится в опубликованном заявлении Хатчисон.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018 год, в котором есть раздел, предусматривающий финансирование научных разработок в области ракет средней и меньшей дальности. При этом отмечается, что разработки не должны приводить к нарушению договора. В общей сложности выделяется 58 миллионов долларов на разработку ракеты наземного базирования.

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