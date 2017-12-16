Арабский язык важен для сохранения культурных идентичностей в эпоху глобализации - ИСЕСКО

2017-12-16 01:45 | www.trend.az | 5

Мусульманским странам следует придавать большое значение роли арабского языка в правовой системе и школьных программах. Об этом говорится в обнародованном в Рабате в пятницу заявлении генерального директора Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Абдельазиза Османа ат-Тувейджри, передает ТАСС.

"ИСЕСКО призывает руководителей и экспертов в области образования придавать большое значение роли арабского языка в правовой и научно-образовательной системе, административной сфере, в области культуры, информации и коммуникаций, школьных программах", - отметил глава организации, штаб-квартира которой находится в столице Марокко.

"Есть много неарабоязычных стран, которые все больше и больше признают особое место арабского языка в мире", - продолжал ат-Тувейджри. Он также подчеркнул "важность арабского языка для сохранения различных культурных идентичностей перед лицом рисков отчуждения и вызовов, которые несет глобализация".