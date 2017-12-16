Анкара направила запрос США на возвращение свидетеля по делу турецкого бизнесмена

2017-12-16 02:00 | www.trend.az | 4

Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль направил запрос министру юстиции и генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу с призывом вернуть в республику бывшего сотрудника полиции, который дал показания в США по делу ирано-турецкого предпринимателя Реззы Зарраба, передает в пятницу ТАСС со ссылкой на газету Sözcü.

В письме Гюль подчеркнул, что Анкара "огорчена тем фактом, что Хюсеин Коркмаз, бывший сотрудник сил безопасности Турции, давал показания в американском суде 11 декабря 2017 года". "Этот человек находится в розыске по обвинению в причастности к организации FETÖ. Таким образом это еще раз доказывает, что подозрения и опасения Турции в отношении этого судебного дела были не безосновательны", - говорится в письме министра.



По данным газеты Hürriyet, Хюсеин Коркмаз согласился дать показания по делу Зарраба после того, как Федеральное бюро расследований (ФБР) заплатило ему $50 тыс. По этой причине 13 декабря Главное управление безопасности республики вызвало для объяснений главу представительства ФБР в Турции.