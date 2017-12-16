Власти Саудовской Аравии предоставят женщинам право управлять грузовыми машинами - СМИ

2017-12-16 02:04 | www.trend.az | 5

Право водить мотоциклы и управлять грузовыми автомобилями готовы предоставить женщинам в Саудовской Аравии. Об этом в пятницу передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya, который цитирует заявление управления дорожного движения королевства.

Согласно документу, власти аравийской монархии, наряду с уже обнародованным намерением разрешить женщинам водить легковые машины, предоставят им право управлять мотоциклами и садиться за руль грузового транспорта. Как отметило ведомство, соответствующие документы будут выдаваться на общих основаниях. Вместе с тем, говорится в документе, и ответственность водители в случае нарушения правил будут нести одинаковую, вне зависимости от половой принадлежности.

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