Жюри присяжных в Нью-Йорке начало рассмотрение дел функционеров ФИФА

2017-12-16 02:09 | www.trend.az | 5

Жюри присяжных приступило к рассмотрению обвинений в коррупции в адрес трех бывших функционеров Международной федерации футбола (ФИФА). Как передает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times, в отношении бывшего вице-президента ФИФА Хуана Анхеля Напоута из Парагвая выдвинуты обвинения в получении взяток на сумму $10,5 млн, бывший президент Федерации футбола Перу Мануэль Бурга обвиняется в получении $4,4 млн, а Хосе Мария Марин, бывший президент Бразильской конфедерации футбола - во взятках в размере $6,55 млн.



"Вам было представлено множество документов, многие из них весьма сложные по содержанию, - отметил, обращаясь к жюри присяжных, помощник прокурора Бруклина Сэмюел Нитце. - Бывают запутанные дела, но не в этом случае". Он призвал присяжных признать подсудимых виновными по всем пунктам обвинения.

"Эти спортивные функционеры обязаны были действовать честно и справедливо, - заявила, обращаясь к жюри присяжных, представитель прокуратуры Кристин Мэйс. - Однако они не действовали таким образом". По ее словам, причина, по которой дело трех южноамериканских функционеров рассматривается в нью-йоркском суде, а не в Швейцарии, где находится штаб-квартира ФИФА, состоит в том, что они регулярно переводили денежные средства через нью-йоркские банки, также летали через нью-йоркские аэропорты.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся 27 мая 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации, в том числе бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча, вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо, член исполкома Эдуардо Ли, бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин, президент Федерации футбола Венесуэлы Рафаэль Эскевель.