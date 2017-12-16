Власти Индонезии сообщили о гибели людей в результате землетрясения

2017-12-16 02:20 | www.trend.az | 5

Землетрясение магнитудой 6,8, произошедшее в ночь на субботу у южного побережья индонезийского острова Ява, привело к разрушениям, есть жертвы и пострадавшие. Об этом передает ТАСС со ссылкой на сообщение официального представителя агентства по предотвращению стихийных бедствий страны Сутопо Нугрохо.

"В округе Чиамис повреждены дома. Есть жертвы и пострадавшие. Местные жители поднимаются в горы, опасаясь цунами", - написал чиновник в Twitter, снабдив публикацию фотографиями разрушений.



При этом представитель властей указал, что реальной угрозы цунами нет.

В округе Чилачап провинции Центральная Ява эвакуированы около 50 пациентов местной больницы, в которой из-за землетрясения осыпались стены и потолок, также рассказал чиновник.