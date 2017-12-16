Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Индонезии, есть жертвы - ОБНОВЛЕНО

2017-12-16 02:29 | www.apa.az | 7
В Индонезии в результате землетрясения магнитудой 6,5 погиб по меньшей мере один человек, пятеро ранены.
Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, погибшим оказался 62-летний житель острова Ява.
Эпицентр землетрясения залегал на глубине 92 км. После землетрясения было объявлено об угрозе цунами.
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21:33
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу у южного побережья индонезийского острова Ява.
Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в море в 129 км к югу от города Бандунг на Яве (более 2 млн жителей). Очаг стихии залегал на глубине 122 км.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.