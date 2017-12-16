В США опубликовали новые документы об убийстве Кеннеди

2017-12-16 02:30 | www.trend.az | 5

Национальные архивы США в пятницу опубликовали свыше 3,5 тысяч документов, связанных с убийством президента Джона Кеннеди, передает РИА Новости.



Как отмечается в сообщении на сайте архивов, это шестой и последний в нынешнем году выпуск документов по данному делу. Подчеркивается, что на этот момент "полностью или частично опубликованы все документы", предусмотренные соответствующим законодательством от 1992 года. Исключение составляют лишь 88 документов, по которым "требуется дополнительное изучение специалистами Национальных архивов или других ведомств", - говорится в сообщении.

Начиная с июля 2017 года в общей сложности теперь опубликовано порядка 34 тысяч документов, связанных с убийством Кеннеди.

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