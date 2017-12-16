На Кипре определили дату выборов президента

2017-12-16 02:40 | www.trend.az | 5

Выборы президента Кипра назначены на 28 января 2018 года, в случае необходимости второй тур выборов пройдет 4 февраля 2018 года, сообщило министерство внутренних дел Кипра, которое отвечает за проведение выборов, передает РИА Новости.



В соответствии с указом, опубликованным в официальной газете республики, кандидаты на пост президента Кипра должны 29 декабря 2017 года представить свои кандидатуры.

МВД также образовало избирательную комиссию.

Выборы президента на Кипре проходят раз в пять лет. Для победы в первом туре необходимо набрать более 50% голосов.