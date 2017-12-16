Бесплатное эфирное время для кандидатов остается - глава комитета Милли Меджлиса

2017-12-16 03:26 | www.trend.az | 5
БАКУ/ Trend/ - Информация об отмене предусмотренного Избирательным кодексом бесплатного эфирного времени для кандидатов не соответствует действительности.
Об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли, передает Trend.
По его словам, раньше средства, выделяемые кандидатам для бесплатного эфирного времени и периодической печати, передавались непосредственно им самим.
"Кандидат расходовал эти средства на соответствующие цели, а неизрасходованная часть средств возвращалась в бюджет",-пояснил он.
Глава комитета отметил, что после внесения в 2010 году изменений в Избирательный кодекс выделяемые из госбюджета средства на бесплатное эфирное время и периодическую печать выплачиваются напрямую средствам массовой информации.
"В этом контексте отпадает нужда в статьях, связанных с выделяемыми кандидатам средствами и возникает необходимость в аннулировании этих статей. Однако отмена данных статей вовсе не означает отмену бесплатного эфирного времени. Бесплатное эфирное время для кандидатов не может быть ликвидировано ни при каких обстоятельствах”,-подчеркнул он.
Али Гусейнов добавил, что в целом в Избирательный кодекс предлагается 55 изменений.
"Большая часть изменений связана с приведением Избирательного кодекса в соответствие с Конституцией после проведенного в Азербайджане референдума",-отметил он.
(Автор: Эльчин Мехтиев)
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