Бесплатное эфирное время для кандидатов остается - глава комитета Милли Меджлиса

2017-12-16 03:26 | www.trend.az | 5

БАКУ/ Trend/ - Информация об отмене предусмотренного Избирательным кодексом бесплатного эфирного времени для кандидатов не соответствует действительности.

Об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли, передает Trend.

По его словам, раньше средства, выделяемые кандидатам для бесплатного эфирного времени и периодической печати, передавались непосредственно им самим.

"Кандидат расходовал эти средства на соответствующие цели, а неизрасходованная часть средств возвращалась в бюджет",-пояснил он.

Глава комитета отметил, что после внесения в 2010 году изменений в Избирательный кодекс выделяемые из госбюджета средства на бесплатное эфирное время и периодическую печать выплачиваются напрямую средствам массовой информации.

"В этом контексте отпадает нужда в статьях, связанных с выделяемыми кандидатам средствами и возникает необходимость в аннулировании этих статей. Однако отмена данных статей вовсе не означает отмену бесплатного эфирного времени. Бесплатное эфирное время для кандидатов не может быть ликвидировано ни при каких обстоятельствах”,-подчеркнул он.

Али Гусейнов добавил, что в целом в Избирательный кодекс предлагается 55 изменений.

"Большая часть изменений связана с приведением Избирательного кодекса в соответствие с Конституцией после проведенного в Азербайджане референдума",-отметил он.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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