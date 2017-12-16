Трамп назвал прибывших по визовой лотерее наихудшими гражданами своих стран

2017-12-16 04:02 | www.trend.az | 7

Президент США Дональд Трамп назвал людей, приезжающих в страну по программе иммиграционной визовой лотереи, "худшими из худших" представителями своих обществ и призвал отменить этот механизм. С соответствующим заявлением он выступил в пятницу в Национальной академии ФБР в штате Вирджиния, передает РИА Новости.



"Есть лотерея. Вы выбираете людей. Считаете ли вы, что страна дает нам лучших людей? Нет", - отметил Трамп, вызвав смех у аудитории.

"Что это за система? Они приезжают благодаря лотерее. Они дают нам своих худших людей, они выбрасывают их, как мусор", - подчеркнул президент.

По его словам, администрация призывает Конгресс положить конец "цепной миграции", а также прекратить практику визовой лотереи, заменив ее системой иммиграции на основании заслуг.

В связи с этим Трамп напомнил о двух терактах в Нью-Йорке - оба террориста, по его словам, прибыли в США благодаря действующей иммиграционной политике. Один из них стал жителем Соединенных Штатов благодаря механизму "цепной миграции", другой - выиграл в визовую лотерею.