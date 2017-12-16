Канадский миллиардер и его супруга найдены мертвыми в своем доме в Торонто

2017-12-16 05:06 | www.apa.az | 4

Канадский миллиардер, основатель фармацевтической корпорации Apotex Барри Шерман и его супруга Хани были найдены мертвыми в своем доме в канадском городе Торонто (провинция Онтарио).

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает CBC.

Что послужило причиной смерти Шермана и его жены, не сообщается.

Шерман основал Apotex в 1974 году. Компания занимается производством лекарственных препаратов и экспортирует их в более чем 115 стран. В ноябре журнал Canadian Business включил Шермана в список богатейших людей Канады.