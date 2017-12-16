Площадь пожара "Томас" в Калифорнии превысила 1 тыс. кв. км

2017-12-16 05:16 | www.trend.az | 4

Площадь самого крупного из пожаров, более недели бушующих на территории американского штата Калифорния, превысила 1 тыс. кв. км, пламя удалось локализовать пока на 35%. Об этом сообщило 15 декабря Управление защиты лесных угодий и противопожарной охраны штата, передает в пятницу ТАСС.

Согласно информации, размещенной на сайте ведомства, пожар, возникший в округе Вентура 4 декабря и получивший имя "Томас", распространился на площади чуть более 1020 кв. км. Еще три крупных пожара, бушующих на юге Калифорнии, почти полностью локализованы.

Жертвой "Томаса", уже признанного четвертым самым крупным по масштабу пожаром в современной истории Калифорнии, стал к настоящему моменту один человек. Им оказался пожарный, задействованный в тушении огня. Всего на борьбу с огнем мобилизованы более 8 тыс. человек.