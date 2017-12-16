Канадский миллиардер и его супруга найдены мертвыми в своем доме

2017-12-16 05:37 | www.trend.az | 5

Канадский миллиардер, основатель фармацевтической корпорации Apotex Барри Шерман и его супруга Хани были найдены мертвыми в своем доме в канадском городе Торонто (провинция Онтарио). Информацию об их смерти подтвердила корпорация, передает в пятницу ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.

"Все мы в Apotex глубоко потрясены и опечалены этой новостью", - приводит телеканал отрывок из заявления компании.

По данным CBC, полиция Торонто считает обстоятельства смерти супругов подозрительными. Отмечается, что тела были обнаружены человеком, не являющимся членом их семьи. Что послужило причиной смерти Шермана и его жены, не сообщается.