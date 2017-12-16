Трамп: “По лотерее грин-кард в США приезжают "худшие из худших"

2017-12-16 06:15 | www.apa.az | 6

По визовой лотерее Green Card (грин-кард) в Америку иммигрируют "худшие из худших", которые затем устраивают кровавые теракты.

Как передает АПА со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил президент США Дональд Трамп заявил, что

"Террористы нанесли удары на улицах и в подземке Нью-Йорка дважды за последние месяцы. В обоих случаях они прибыли в страну, воспользовавшись нашей неэффективной иммиграционной системой, которую мы сейчас стремительно исправляем", - заявил он.

Трамп напомнил, что Акаед Улла, исполнитель недавнего взрыва на Манхэттене в Нью-Йорке, прибыл из Бангладеш по цепной миграции (как член семьи американского гражданина). А Сайфулло Саипов, подозреваемый в убийстве восьми человек на улицах Нью-Йорка 31 октября, эмигрировал из Узбекистана с помощью визовой лотереи.

В связи с этим Трамп призвал Конгресс США покончить с визовой лотереей грин-кард и прекратить цепную миграцию.