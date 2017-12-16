Глава Пентагона пообещал разобраться с авиаинцидентами в Сирии

2017-12-16 07:00 | www.trend.az | 4

Министр обороны США Джеймс Мэттис в пятницу пообещал разобраться с инцидентами, в ходе которых российские и американские военные самолеты допускали сближение в небе над Сирией, передает РИА Новости.



В беседе с журналистами, стенограмму которой распространил Пентагон, он заверил, что не ждет "никакой безупречности", но и не ожидает опасных маневров. "Мы с этим разберемся. Но на данный момент я не могу вам сказать, идет ли речь о неосмотрительном пилотировании, раздражительном пилоте, или о людях, которые пытаются сделать что-то очень неблагоразумное", — сказал он.

В то же время Мэттис подчеркнул, что канал по предотвращению конфликтных ситуаций между российскими и американскими военными в небе над Сирией "никогда не прекращал работу".

Ранее в Минобороны России опровергли сообщения зарубежных СМИ о перехвате американскими истребителями F-22 двух российских штурмовиков Су-25 в небе над Сирией.