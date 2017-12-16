Испания может не поехать на ЧМ-2018 по футболу

2017-12-16 08:00 | www.trend.az | 4

Сборная Испании по футболу рискует остаться без поездки на чемпионат мира 2018 года в России, передает БелТА со ссылкой на El Pais.

FIFA направила письмо Королевской испанской федерации футбола (RFEF), в котором она просит правительство страны не вмешиваться в ход выборов нового президента федерации. В ином случае футбольную команду могут лишить права выступления на ЧМ-2018.

Ранее по обвинению в коррупции свой пост оставил Анхель Мария Вильяр. Его обязанности временно исполняет Хуан Падрон. Вильяра задержали по подозрению в растрате 45 млн евро. Начиная с 25 июля его на год отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования.