Японцы собрались разместить рекламу на Луне

2017-12-16 08:55 | www.trend.az | 4

Японский стартап Ispace Inc. собрал 90 млн долларов инвестиций на создание «лунной экономики»: компания планирует к 2019 году запустить космический корабль на орбиту спутника Земли, а еще год спустя - посадить его на поверхность Луны. Стартап обещает инвесторам, в числе которых оказались компании Japan Airlines Co. и Tokyo Broadcasting System Holdings, что как только космический корабль совершит посадку, им будет предложен шанс разместить «лунную рекламу», сообщает The Daily Mail.

Инвестировать в проект решили не только частные компании, но также Банк Развития Японии и спонсируемая государством инновационная компания INCJ.

Глава компании Такеши Хакамада рассказал, что логотипы будут размещаться на космических кораблях и вездеходах, а в случае удачной посадки на лунную поверхность рекламные щиты будут размещаться и там. Он уверен, что такой сервис будет востребован, поскольку многим захочется иметь собственный билборд на фоне Земли.

Вырученные деньги компания обещает направить на развитие космической технологии Ispace. С 2021 года стартап хочет начать экспедицию по поиску воды, чтобы получать водородное топливо и создавать лунные поселения.