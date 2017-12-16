Мощное землетрясение в Индонезии: Есть жертвы

2017-12-16 09:21 | www.oxu.az | 6

По меньшей мере один человек погиб в округе Чиамис (провинции Западная Ява) в результате землетрясения, произошедшего в ночь на 16 декабря у южного побережья индонезийского острова Ява, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС. По словам официального представителя местного Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, жертве было 62 года, передает телеканал Channel NewsAsia.

По его данным, в результате подземных толчков, которые в том числе ощущались в столичной Джакарте, травмы получили по меньшей мере пять человек.

Как отмечает телеканал, несмотря на то, что признаков цунами не наблюдалось, власти издали предупреждение об угрозе. В качестве меры предосторожности были эвакуированы жители города Чилачап провинции Центральная Ява. В настоящий момент власти продолжают оценивать ущерб, к которому привел удар стихии.

С.Б.

