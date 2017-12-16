Правительство РФ одобрило проект соглашения с ЮНЕСКО о создании центра компетенций

2017-12-16 09:25 | www.trend.az | 4

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым одобрен проект соглашения между российским правительством и ЮНЕСКО о создании Международного центра компетенций в горнотехническом образовании. Документ опубликован 16 декабря на сайте правительства.

"Проектом соглашения предусматривается, что центр будет создан на базе Санкт-Петербургского горного университета как самостоятельное юридическое лицо в форме некоммерческой автономной организации", - говорится в пояснительной записке к распоряжению, передает ТАСС.

Основными задачами центра станет совершенствование систем образования в минерально-сырьевом секторе экономики и разработка системы оценки международного уровня профессиональной грамотности с присвоением квалификаций горнотехническим специалистам и руководителям предприятий данной сферы.