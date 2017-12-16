Узбекистан и США обсудили двусторонние отношения

2017-12-16 09:35 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и чрезвычайный и полномочный посол США Памела Леора Спратлен провели встречу в пятницу.

По данным пресс-службы МИД Узбекистана, дипломаты двух стран обменялись мнениями об итогах узбекистано-американского взаимодействия в завершающемся 2017 году и обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в 2018 году.

В частности, стороны обсудили вопросы сотрудничества между Узбекистаном и США в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и другой сферах.

Объем взаимной торговли между Узбекистаном и США по итогам 2016 года составил 453,8 миллиона долларов, что на 70 процентов больше показателей за 2015 год.