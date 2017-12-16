Назначен посол Туркменистана в Таиланде

2017-12-16 09:45 | www.trend.az | 7

АШХАБАД/ Trend/ - Чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Таиланде назначен Язгулы Маммедов, говорится в указе президента страны.

В то же время, Маммедов будет по-прежнему возглавлять дипломатическую миссию Туркменистана в Малайзии.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на одном из совещаний отметил, что одним из важнейших направлений внешнеполитической стратегии страны, является углубление и наращивание взаимовыгодного партнерства со странами Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, где имеется огромный потенциал для продуктивного взаимодействия в различных сферах.