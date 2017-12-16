Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 115 раз

2017-12-16 09:59 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Неркин Кармирахбур, Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агдам, Коханеби и на безымянных высотах на территории Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Баш Гервенд, Джавахирли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.