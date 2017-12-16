Вице-президент Фонда Гейдара Алиева приняла участие в "Дне поэзии" в Габале (ФОТО)

2017-12-16 10:00 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Габалинском Конгресс-центре имени Гейдара Алиева состоялся «День поэзии», посвященный теме патриотизма. Он был организован Азербайджано-корейской ассоциацией культурного обмена SEBA (Сеул-Баку) при поддержке Союза писателей Азербайджана.

В мероприятии, состоявшемся в преддверии 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира, приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, члены Союза писателей Азербайджана, деятели литературы и культуры, молодые поэты, а также ветераны Карабахской войны из Габалы и представители общественности.

На открытии «Дня поэзии» был продемонстрирован фильм, повествующий о внимании и заботе общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева о поэтах и писателях, а также их встречах с военнослужащими.

Выступивший на мероприятии народный поэт Нариман Гасанзаде отметил, что тема патриотизма во все времена была актуальна в азербайджанской литературе, а в современный период имеет особое значение.

Молодые поэты Фарид Гусейнов, Гюльнар Гасымлы, Ламия Исаева, Захра Бадалбейли, Алсу Джарчылы, Айнур Нурлу, Хейран Гусейнова и Шахана Мушвиг прочитали свои стихи о войне, а также об Азербайджане и Баку. Выступления поэтов сопровождались музыкой азербайджанских композиторов и видеоматериалами.

Автор идеи «Дня поэзии» - Айнур Нурлу, режиссер-постановщик - художественный руководитель канала «Мядянийят» Азербайджанского телевидения Ровнаг Гасанзаде.