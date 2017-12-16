Лейла Алиева прочитала стихи в «Дне поэзии» ФОТО

2017-12-16 10:12 | www.oxu.az | 6

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Габалинском Конгресс-центре имени Гейдара Алиева состоялся «День поэзии», посвященный теме патриотизма. Он был организован Азербайджано-корейской ассоциацией культурного обмена SEBA (Сеул-Баку) при поддержке Союза писателей Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, в мероприятии, состоявшемся в преддверии 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира, приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, члены Союза писателей Азербайджана, деятели литературы и культуры, молодые поэты, а также ветераны Карабахской войны из Габалы и представители общественности.

На открытии «Дня поэзии» был продемонстрирован фильм, повествующий о внимании и заботе общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева о поэтах и писателях, а также их встречах с военнослужащими.

Выступивший на мероприятии народный поэт Нариман Гасанзаде отметил, что тема патриотизма во все времена была актуальна в азербайджанской литературе, а в современный период имеет особое значение.

Молодые поэты Фарид Гусейнов, Гюльнар Гасымлы, Ламия Исаева, Захра Бадалбейли, Алсу Джарчылы, Айнур Нурлу, Хейран Гусейнова и Шахана Мушвиг прочитали свои стихи о войне, а также об Азербайджане и Баку. Выступления поэтов сопровождались музыкой азербайджанских композиторов и видеоматериалами.

Автор идеи «Дня поэзии» - Айнур Нурлу, режиссер-постановщик - художественный руководитель канала «Мядянийят» Азербайджанского телевидения Ровнаг Гасанзаде.

Затем Лейла Алиева прочитала свои стихотворения «Памяти Захры» и «Баку».

На церемонии свои стихи прочитали также участники литературного проекта «Слово» под руководством Нигяр Гасанзаде, которой было поручено вести мероприятие, - Аскер Новрузов, Лейла Гурбанова, Сабина Велибекова, Заур Рахшан и Фирдовси Расул.

В рамках программы в исполнении народной артистки Зульфии Ханбабаевой, заслуженных артистов Ферганы Алимгызы и Севды Алекберзаде, доцента Азербайджанской национальной консерватории, пианистки Наибы Шахмамедовой и Габалинского детского хора прозвучали песни и мелодии.

На мероприятии состоялась презентация «Сборника стихотворений молодых поэтов на патриотическую тему», только что вышедшего из печати при поддержке и по рекомендации Союза писателей Азербайджана. Книга, в которую вошли стихотворения Лейлы ханум Алиевой, а также 47 молодых поэтов - в целом 61 стихотворение, была роздана участникам и гостям.

В заключение Лейла Алиева сфотографировалась на память с участниками мероприятия.

С.Б.

