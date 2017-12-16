Южнокорейские СМИ обвинили КНДР в кибератаках на биржу криптовалют

2017-12-16 10:17 | www.trend.az | 7

Южнокорейская разведка заявила, что получила доказательства возможной причастности КНДР к краже персональной информации около 30 тысяч пользователей самой популярной в стране биржи криптовалют Bithumb.

Как сообщили агентству Ренхап источники в Национальном разведывательном агентстве, специалисты подтвердили, что злоумышленники использовали тот же вредоносный код, что и известная хакерская группировка Lazarus, которой приписывают организацию в 2014 году одной из самых крупных корпоративных утечек из кинокомпании Sony Pictures Entertainment, передает РИА Новости.

Кроме этого, использование аналогичного программного кода было замечено и при краже криптовалюты с другой площадки — Coinis — в сентябре этого года.

Все данные были переданы в южнокорейскую прокуратуру и полицию для проведения дальнейших следственных мероприятий. Другой информации пока не сообщается.