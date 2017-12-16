Беларусь рассчитывает на позитивное развитие белорусско-бахрейнских отношений

2017-12-16 10:20 | www.trend.az | 7

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Бахрейна шейха Хамада бен Ису аль-Халифу и Наследного Принца, заместителя Верховного главнокомандующего Силами обороны Королевства Бахрейн Сальмана бен Хамада аль-Халифу с Национальным днем. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства убежден, что традиционно доверительный и взаимоуважительный диалог между двумя странами, близкие позиции по вопросам международного характера будут способствовать позитивному развитию белорусско-бахрейнских отношений.