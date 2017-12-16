Российские поисковики нашли останки азербайджанского воина

2017-12-16 10:21 | www.oxu.az | 8

Поисковики смоленского отряда в ходе поисков обнаружили останки воина из Азербайджана ефрейтора Ибиша Мирзаева, погибшего 26 сентября 1943 года при обороне Смоленска в годы Великой Отечественной войны, передает Oxu.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан..

В ходе поисковых работ удалось узнать, что Ибиш Мирзаев родился в 1907 году в Лачинском районе Азербайджанской ССР, а его супругой была Ануш Мирзаева.

В поисковом объединении имени Героя Советского Союза П.Д.Хренова, которое занималось раскопками мест сражений, работали представители отрядов «Патриот», «Чека» и «Сапшо».

За уходящий год поисковики этих отрядов обнаружили останки 26 воинов, павших смертью храбрых на территории Смоленской области.

С.Б.

