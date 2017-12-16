Туркменистан развивает систему правовой защиты интеллектуальной собственности

2017-12-16 10:35 | www.trend.az | 4

АШХАБАД/ Trend/ - Создание в Туркменистане благоприятных экономических условий для развития государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности нацелено на интенсификацию научно-технического, экономического и культурного роста страны, пишет в субботу газета «Нейтральный Туркменистан».

Как сказано в статье, президент Гурбангулы Бердымухамедов на последнем заседании правительства подписал соответствующее постановление.

Речь идет о порядке сборов за связанные с регистрацией объектов авторского права процедуры, перечня этих процедур, а также размеров сборов. Норматив, основанный на законах «Об авторском праве и смежных правах» и «О валютном регулировании и валютном контроле во внешнеэкономических отношениях», согласован с соответствующими ведомствами и отвечает требованиям нормативных актов международного права.