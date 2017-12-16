Канадский миллиардер и его супруга найдены мертвыми в своем доме

2017-12-16 10:39 | www.oxu.az | 8

Канадский миллиардер, основатель фармацевтической корпорации Apotex Барри Шерман и его супруга Хани были найдены мертвыми в своем доме в канадском городе Торонто (провинция Онтарио), передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Что послужило причиной смерти Шермана и его жены, не сообщается.

Шерман основал Apotex в 1974 году. Компания занимается производством лекарственных препаратов и экспортирует их в более чем 115 стран. В ноябре журнал Canadian Business включил Шермана в список богатейших людей Канады.

С.Б.

