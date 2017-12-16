В Туркменистане утверждена госпрограмма проведения археологических исследований в 2018-2021 годах

2017-12-16 10:42 | www.trend.az | 8

АШХАБАД/ Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил госпрограмму проведения археологических исследований памятников, расположенных на территории страны вдоль Великого «Шелкового пути» в 2018-2021 годах.

Документ, как говорится в информации госагентства «Туркмен довлет хабарлары», разработан Академией наук совместно с Национальным управлением по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры.

Государственная программа предусматривает сотрудничество с зарубежными научно-исследовательскими центрами. Намечено проведение изысканий по различным вопросам археологии, архитектуры, этнографии и истории на основе археологических ценностей, обнаруженных в ходе исследования памятников древней и средневековой истории Туркменистана.

Помимо раскопок, на археологических, культурно-исторических памятниках, находящихся по маршруту Великого «Шёлкового пути» запланированы комплексные восстановительные и реставрационные работы.