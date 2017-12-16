Акционеры азербайджанского банка обсудят повышение капитала

2017-12-16 10:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Nikoil Bank планирует увеличить уставный капитал, говорится в сообщении банка, распространенном в субботу в официальной печати.

Согласно сообщению, обсуждение данного вопроса состоится в рамках внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 16 января 2018 года.

В рамках заседания также будут также обсуждены другие вопросы, вынесенные на повестку дня.

Напомним, что в настоящее время уставный капитал банка составляет 220 миллионов манатов.

NIKOIL Bank действует в Азербайджане с 1994 года. Филиальная сеть банка насчитывает 17 точек продаж, которые располагаются в Баку и регионах Азербайджана.