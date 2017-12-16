США создают из боевиков ИГИЛ новую армию

2017-12-16 10:50 | www.oxu.az | 6

Новые вооруженные формирования «Новая сирийская армия» создаются у лагеря беженцев в провинции Эль-Хасека под руководством американских инструкторов.

Как передает Oxu.Az, об этом со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии пишут РИА Новости.

После завершения курса подготовки новые формирования планируется перебросить на юг Сирии для участия в боевых действиях против правительственной армии.

Как сообщается, костяк новой группировки составляют боевики организации «Исламское государство».

С.Б.

