Сессия Парламентского собрания и парламентские слушания пройдут в Брянске

2017-12-16 10:52 | www.trend.az | 6

Парламентские слушания "Сближение законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации по вопросам обеспечения равных прав граждан Союзного государства" и мероприятия 53-й сессии Парламентского собрания пройдут сегодня в Брянске, сообщили Белта в пресс-службе собрания.

К участию в работе приглашены руководители министерств и ведомств, главы приграничных регионов и областей Беларуси и России, представители Постоянного комитета Союзного государства и постоянных наблюдателей при Парламентском собрании.

Слушания пройдут в соответствии с решением, принятым на 52-й сессии. С учетом позиций заинтересованных министерств депутаты планируют сформировать материалы для подготовки проекта концепции сближения законодательства двух стран, который будет включать меры по решению имеющихся проблемных вопросов и определит перспективные направления работы в области обеспечения равных прав граждан.

На заседаниях 53-й сессии будет обсуждаться проект бюджета Союзного государства на 2018 год. Также речь пойдет о приоритетных направлениях и первоочередных задачах дальнейшего развития СГ на 2018-2022 годы. Один из главных вопросов в повестке сессии - о создании Молодежной палаты при Парламентском собрании. Идея создания этого органа была высказана в ходе 52-й сессии и поддержана председателем Парламентского собрания Вячеславом Володиным. В Брянске планируется принять решение об учреждении этой молодежной организации.