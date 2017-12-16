"Послы русского языка" в Баку - вторая экспедиция (ФОТО)

2017-12-16 10:52 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - С 11 по 15 декабря добровольцы международной волонтёрской программы "Послы русского языка в мире", представляющие вузы из различных регионов России, провели в Азербайджане показательные уроки по русскому языку, литературе и культуре для учащихся бакинской школы № 18 имени Микаила Мушвига, сообщили Trend Life в пресс-службе Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ). Приглашающей стороной выступил Азербайджанский университет языков.

Работа волонтёров проходила в широком диапазоне: наравне с детьми, изучающими программу на азербайджанском языке, участвовали школьники русского сектора. В течение недели послы также обучали азербайджанских школьников русским народным танцам, игре на деревянных ложках и так далее. Свои новые умения школьники успешно продемонстрировали на концерте, завершившем образовательно-просветительскую экспедицию.

Подобная экспедиция в Азербайджане в текущем году проводится уже во второй раз. В ноябре послы русского языка проводили подобные занятия на базе лицея имени академика Зарифы Алиевой.

На сей раз, новшеством в программе стала работа со студентами Азербайджанского университета языков.