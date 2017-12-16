İran, Irak ile Suriye'nin ekonomisinde aktif bir rol oynamalı

2017-12-16 10:57 | www.trend.az | 1

Tahran'daki bir üniversitede konuşan İran Düzeninin Yararını Teşhis Konseyi Sekreteri, İran'ın DEAŞ’ın ortadan kaldırılması ardından oluşan uygun ortamdan yararlanması gerektiğini bildirdi.

Tahran’ın Hz. İmam Sadık (a.s) Üniversitesi’nde konuşan İran Düzeninin Yararını Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, DEAŞ’ın ortadan kaldırılması ardından oluşan uygun bir ortama işaret ederek, “Halihazırda Suriye’deki binaların yüzde 40’ı hasar görmüş bir vaziyette veya tamamen yerle bir edilmiştir yani yeniden imarı için büyük oranda yatırım yapılması gerekiyor. Bunların yanında da demiryolu aracılığıyla Suriye’nin limanlarına kolaylıkla ulaşıp üretim, teknoloji ve maden sektörümüzü daha da aktif bir hale getirebiliriz” ifadelerinde bulundu.

Rızai sözlerini şöyle sürdürdü: Irak’ın da birçok petrol kaynağına sahip olduğundan dolayı bu ülkenin sunduğu ihalelere sahip olmak için harekete geçmeliyiz. Bu fırsatları biz kullanmazsak diğerleri kullanacak. ABD, bizim ekonomimizi tanıdığından dolayı bu alanda sırtımızı yere getirmeye çalışıyor. Böylece bölgedeki gücümüzü koruyup ülke içinde de yaptırımlara karşı direnebilmemiz açısından ekonomi konusunu dikkate almalıyız.