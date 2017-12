Курс биткоина установил очередной рекорд

Курс биткоина установил очередной рекорд на ожиданиях запуска биржевым оператором CME Group Inc. собственных фьючерсов на криптовалюту, подскочив в ходе торгов до 18 098 долларов, сообщает Oxu.Az со сылкой на Interfax.

Январские фьючерсы на биткоин на Чикагской бирже опционов (CBOE) подорожали до 18 600 долларов.

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA), ранее в этом году заявившее об очень высоких рисках привлечения инвестиций в криптовалюте, в пятницу пообещало глубже изучить ситуацию на рынке ICO (initial coin offering), пишет The Financial Times.

Изучение этого рынка может привести к принятию регулятивных мер в отношении него, отмечают в FCA.

С начала текущего года, согласно данным Coinschedule, было проведено 234 ICO на общую сумму 3,7 млрд долларов. Сейчас общая капитализация 1 360 криптовалют составляет 544,5 млрд долларов.

С.Б.