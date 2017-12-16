Замминистра: В следующем году будет создан Фонд занятости

2017-12-16 11:51 | www.oxu.az | 6

«В 2018 году в результате вступления в силу закона «О страховании от безработицы» будет создан Фонд занятости».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом на III Выставке карьеры выпускников в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Метин Керимли.

По словам замминистра, Фонд будет способствовать реализации Министерством труда и социальной защиты населения многочисленных активных трудовых программ: «Это относится и к программам самозанятости и трудоустройства молодежи с субсидированной заработной платой. Для расширения нашей деятельности в области молодежи уже имеются все материально-технические возможности. Единственное требование – обратить внимание вузов или молодежи к подобным программам».

М. Керимли дополнил, что в этом году министерством в 9-ти вузах страны были проведены выставки карьеры выпускников. В этих ярмарках студентам было предложено более 5000 вакантных рабочих мест.

С.Б.

