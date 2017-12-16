Япония запланировала выделить рекордные $46 млрд на оборону

2017-12-16 11:58 | www.trend.az | 6

Власти Японии планируют выделить $46 млрд на нужды обороны в следующем финансовом году, передает агентство Интерфакс cо ссылкой на газета "Никкей".

По ее информации, существенная часть этих средств пойдет на закупку вооружения для защиты от возможных атак со стороны КНДР. В частности, в Токио намерены укрепить систему ПРО.

В случае одобрения этого предложения военный бюджет на финансовый год, начинающийся в апреле 2018 года, станет рекордно высоким для Японии. Кроме того, это будет означать, что японские власти шестой год подряд увеличивают расходы на оборону.

Накануне власти Японии в одностороннем порядке расширили санкционный список в отношении предприятий и физических лиц КНДР.