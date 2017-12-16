США вернут Ливану украденные скульптуры стоимостью более $5 млн

2017-12-16 12:09 | www.trend.az | 7

Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс пообещал вернуть Ливану скульптуры стоимостью более 5 миллонов долларов, украденные из страны во время гражданской войны, говорится в пресс-релизе офиса прокурора, передает РИА Новости.

"Новое подразделение моего офиса по борьбе с торговлей предметами древности берет на себя обязательство прекратить торговлю украденными реликвиями из исторических мест по всему миру. Я благодарю наших партнеров в правительствах и правоохранительных органах других стран, а также бюро расследований Агентства национальной безопасности за их поддержку", — заявил Вэнс.

Найденные скульптуры были похищены во время гражданской войны в Ливане (1975-1990 гг.) и проданы частным коллекционерам. Среди них мраморный торс IV века до н.э., мраморная голова быка 360 года до н.э., которая оценивается в 1,2 миллиона долларов и мраморный торс VI века до н.э. стоимостью около 4,5 миллионов долларов.