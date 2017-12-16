Прогноз погоды на воскресенье

2017-12-16 12:18 | www.oxu.az | 6

17 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в течение дня временами будет изморось.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8°, днем 9-12°, в Баку ночью 6-8°, днем 10-12° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 769 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Ночью и утром местами будет туман, в восточных районах – изморось. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем 9-13° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 5-10° тепла.

С.Б.

