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Лидеры консерваторов и правых обсуждают с президентом Австрии новое правительство

2017-12-16 12:11 | www.trend.az | 8

Лидер консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц и лидер правой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе начали в субботу переговоры с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом по вопросу будущей правительственной программы и кандидатов на посты министров в новом правительстве республики. Встреча проходит во дворце Хофбург, где находится администрация австрийского президента, передает корреспондент ТАСС.

Курц и Штрахе вместе со своими командами переговорщиков заключили 15 декабря соглашение о формировании нового правительства Австрии после длительного переговорного марафона по итогам выборов в Национальный совет 15 октября (нижняя палата парламента). Всего с момента голосования в парламент до окончания дискуссий прошло ровно два месяца. Представители консервативной АНП и правой АПС вступили в активную фазу переговоров 24 октября и в течение 54 дней обсуждали аспекты будущей коалиционной работы, трудились над созданием рабочей программы. За это время партиям удалось согласовать программный документ на ближайшие пять лет, который насчитывает 160 страниц.

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