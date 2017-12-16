В аэропортах Бишкека и Оша устанавливают системы «E-Gate»

2017-12-16 12:16 | www.trend.az | 6

Премьер-министр Сапар Исаков провел рабочее совещание по подведению итогов служебно-боевой деятельности Государственной пограничной службы за 11 месяцев 2017 года, передает КНИА «Кабар».

В ходе совещания председатель Государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев представил премьеру информацию о мерах по обеспечению пограничной безопасности, по борьбе с коррупционными проявлениями на пунктах пропуска, пресечению незаконного ввоза товаров. Вместе с этим он рассказал о мерах по обустройству пропускных пунктов на внешних границах Евразийского экономического союза.

Уларбек Шаршеев также представил текущую информацию по установке системы электронных ворот «E-Gate» в международных аэропортах «Манас» и «Ош».

Такие электронные ворота с идентификацией пассажиров по фото, должны помочь ускорить процесс прохождения пограничного контроля и повысить уровень безопасности.