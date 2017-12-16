ОБСЕ консультирует Туркменистан в вопросах судебной власти

2017-12-16 12:28 | www.trend.az | 7

АШХАБАД/ Trend/ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приступила к проведению в Туркменистане серии семинаров по вопросам независимости судебной власти в контексте уголовного правосудия, говорится в пресс-релизе ашхабадского офиса организации.

Эти мероприятия запланировано провести в ближайшие два месяца в Ашхабаде, Дашогузе и Мары. В семинарах примут участие сотрудники судов, прокуратуры, правоохранительных органов и государственных учреждений из Балканского, Дашогузского, Лебапского и Марыйского велаятов (областей) Туркменистана.

Речь пойдет о международных документах по правам человека, касающихся независимости судебных органов и прав на справедливое судебное разбирательство, с особым упором на роль судей, прокуроров, адвокатов и сотрудников правоохранительных органов в контексте уголовного правосудия.

Представитель Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) осветит Киевские рекомендации ОБСЕ о независимости судебных органов в Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

«Принцип независимости судебных органов - одно из ключевых обязательств ОБСЕ в области человеческого измерения, и нахождение правильного баланса между обеспечением эффективной системы правосудия при сохранении ее независимости от власти является непростой задачей для любого из государств-участников ОБСЕ, независимо от их истории, или типа системы правосудия, - приводятся в информации слова Натальи Дрозд, главы центра ОБСЕ в Ашхабаде.