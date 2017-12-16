С сегодняшнего вечера будет частично ограничено автодвижение на одной из улиц Баку

2017-12-16 12:36 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В субботу с 22:00 и до утра воскресенья движение автотранспортных средств на отрезке от пересечений проспекта Азадлыг с улицами Зии Буниятова и Сулеймана Сани Ахундова будет поэтапно и частично ограничено без полного перекрытия движения на дороге, сказал в субботу глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.