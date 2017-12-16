В Баку автомобиль сбил мать и сына, 8-летний мальчик скончался

2017-12-16 12:49 | www.oxu.az | 6

В Баку автомобиль сбил мать и ее малолетнего сына.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 15 декабря около 12:00 на территории поселка Маштага Сабунчинского района житель поселка Рауф Камилов на своем автомобиле марки «Ford» сбил шедших по краю дороги Джамилю Гусейнову и ее 8-летнего сына Мехраджа Фараджова.

В результате ребенок скончался на месте, госпитализированная мать после оказания первой медицинской помощи была выписана домой.

В Сабунчинском РУП ведется расследование.

С.Б.

