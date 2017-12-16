В парламентском большинстве Грузии создаются две новые фракции

2017-12-16 12:57 | www.trend.az | 6

По заявлению лидера фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, в парламентском большинстве создаются две новые фракции, и на весенней сессии большинство предстанет в обновленном составе, передает Грузия Online.

«Внутри большинства создаются две новые фракции, на весенней сессии мы предстанем в новом, обновленном составе. Под этим я подразумеваю перегруппировку для лучшей координации, лучшего менеджмента. Думаем, что главной целью этой перегруппировки будет хороший менеджмент. Правда, что одна большая, из 86 членов и маленькие фракции из 6 членов – это не лучшее основание для менеджмента, разумеется, будет одна главная фракция «Грузинская мечта» и будет две дополнительные фракции», - заявил Мамука Мдинарадзе.

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