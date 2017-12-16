Политика Армении по переселению сирийских беженцев на оккупированные азербайджанские земли - нарушение международного права (Версия 2)

2017-12-16 12:58 | www.trend.az | 7

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:06)

БАКУ/ Trend/ - Политика Армении по переселению сирийских беженцев армянского происхождения на оккупированные азербайджанские земли является серьезным нарушением международного гуманитарного права.

Об этом говорится в заявлении делегации Азербайджана в ООН.

«Чувствительность Азербайджана к проблеме вынужденных переселенцев понятна. В результате продолжающейся военной агрессии Армении и оккупации азербайджанских земель со стороны Армении, в Азербайджане сегодня проживает одна из самых крупных в мире на душу населения общин внутренне перемещенных лиц», - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что крайне важно уделять пристальное внимание попыткам политических лидеров некоторых стран использовать страдания мигрантов для осуществления своих собственных злонамеренных интересов.

«Так, наглядным примером таких попыток является проводимая Арменией политика, направленная на переселение сирийских беженцев армянского происхождения на оккупированные территории Азербайджана, что является серьезным нарушением международного гуманитарного права. Конечная цель заявлений армянской делегации на международных форумах – попытка обеспечить финансирование незаконного переселения армянских беженцев из Сирии на оккупированные территории Азербайджана», - говорится в заявлении.