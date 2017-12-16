В воскресенье в Баку будет пасмурно

2017-12-16 13:03 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно, в течение дня временами ожидается морось, ветер юго-восточный, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем - 9-12, в Баку ночью ожидается 6-8, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 769 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, в восточных районах прогнозируется морось, ветер восточный.